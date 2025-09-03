Astheria (HERIA) Informacije o cijeni (USD)

Astheria (HERIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, HERIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena HERIA je $ 0.0079854, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, HERIA se promijenio za +0.48% u posljednjih sat vremena, +1.08% u posljednjih 24 sata i +8.78% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Astheria (HERIA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astheria je $ 23.23K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju HERIA je 991.99M, s ukupnom količinom od 991985872.043728. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.23K.