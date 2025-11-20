Astera USD Cijena danas

Trenutačna cijena Astera USD (ASUSD) danas je $ 0.01319031, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASUSD u USD je $ 0.01319031 po ASUSD.

Astera USD trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 158,284, s količinom u optjecaju od 12.00M ASUSD. Tijekom posljednja 24 sata, ASUSD trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 2.0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00969355.

U kratkoročnim performansama, ASUSD se kretao -- u posljednjem satu i -95.21% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Astera USD (ASUSD)

Tržišna kapitalizacija $ 158.28K$ 158.28K $ 158.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 158.28K$ 158.28K $ 158.28K Količina u optjecaju 12.00M 12.00M 12.00M Ukupna količina 12,000,000.0 12,000,000.0 12,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Astera USD je $ 158.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASUSD je 12.00M, s ukupnom količinom od 12000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 158.28K.