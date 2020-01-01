Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aster Staked USDF (ASUSDF), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aster Staked USDF (ASUSDF) Informacije Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. asUSDF is a liquid staking derivative of the Aster-issued USDF stablecoin. It accrues APY from delta-neutral strategies and funding rates. It also accrues Au points for the Aster token airdrop. Službena web stranica: https://www.asterdex.com/en/earn Bijela knjiga: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asusdf Kupi ASUSDF odmah!

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aster Staked USDF (ASUSDF), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.21M $ 22.21M $ 22.21M Ukupna količina: $ 21.34M $ 21.34M $ 21.34M Količina u optjecaju: $ 21.48M $ 21.48M $ 21.48M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 22.06M $ 22.06M $ 22.06M Povijesni maksimum: $ 1.04 $ 1.04 $ 1.04 Povijesni minimum: $ 0.990153 $ 0.990153 $ 0.990153 Trenutna cijena: $ 1.034 $ 1.034 $ 1.034 Saznajte više o cijeni Aster Staked USDF (ASUSDF)

Aster Staked USDF (ASUSDF) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aster Staked USDF (ASUSDF) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASUSDF tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASUSDF tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASUSDF tokena, istražite ASUSDF cijenu tokena uživo!

