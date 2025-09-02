Aster Staked USDF (ASUSDF) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 1.032 $ 1.032 $ 1.032 24-satna najniža cijena $ 1.036 $ 1.036 $ 1.036 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 1.032$ 1.032 $ 1.032 24-satna najviša cijena $ 1.036$ 1.036 $ 1.036 Najviša cijena ikada $ 1.04$ 1.04 $ 1.04 Najniža cijena $ 0.990153$ 0.990153 $ 0.990153 Promjena cijene (1H) +0.02% Promjena cijene (1D) -0.13% Promjena cijene (7D) +0.03% Promjena cijene (7D) +0.03%

Aster Staked USDF (ASUSDF) cijena u stvarnom vremenu je $1.033. Tijekom protekla 24 sata, ASUSDFtrgovalo je između najniže cijene $ 1.032 i najviše cijene $ 1.036, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASUSDF je $ 1.04, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.990153.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASUSDF se promijenio za +0.02% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +0.03% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aster Staked USDF (ASUSDF)

Tržišna kapitalizacija $ 22.47M$ 22.47M $ 22.47M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.47M$ 22.47M $ 22.47M Količina u optjecaju 21.75M 21.75M 21.75M Ukupna količina 21,745,446.34527241 21,745,446.34527241 21,745,446.34527241

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aster Staked USDF je $ 22.47M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASUSDF je 21.75M, s ukupnom količinom od 21745446.34527241. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.47M.