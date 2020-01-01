Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aster Staked CAKE (ASCAKE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Informacije Astherus is a multi-asset liquidity hub dedicated to maximizing the real yield of crypto assets. Through its real yield layer AstherusEarn, native onchain perpetual DEX AstherusEX and its USDF stablecoin, Astherus enhances the utility of digital assets and empowers DeFi users to achieve sustainable returns. Through high-yield DeFi strategies, CeDeFi strategies, native rewards and ecosystem yield, AstherusEarn offers secure and lucrative options across multiple assets. The AstherusEX perp DEX and ALP liquidity pool offers onchain perpetual trading and LP rewards. The USDF stablecoin is backed by crypto assets and corresponding short futures positions and convertible with USDT at a 1:1 ratio. Aimed at attracting and harnessing USDT liquidity, USDF mints on Astherus generates the highest airdrop points and staked USDF offers additional yield. Službena web stranica: https://www.asterdex.com/en/earn Bijela knjiga: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-ascake Kupi ASCAKE odmah!

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aster Staked CAKE (ASCAKE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 331.46K $ 331.46K $ 331.46K Ukupna količina: $ 138.16K $ 138.16K $ 138.16K Količina u optjecaju: $ 138.16K $ 138.16K $ 138.16K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 331.46K $ 331.46K $ 331.46K Povijesni maksimum: $ 3.41 $ 3.41 $ 3.41 Povijesni minimum: $ 1.25 $ 1.25 $ 1.25 Trenutna cijena: $ 2.4 $ 2.4 $ 2.4 Saznajte više o cijeni Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Aster Staked CAKE (ASCAKE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aster Staked CAKE (ASCAKE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASCAKE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASCAKE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASCAKE tokena, istražite ASCAKE cijenu tokena uživo!

