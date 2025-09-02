Aster Staked CAKE (ASCAKE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.45 $ 2.45 $ 2.45 24-satna najniža cijena $ 2.56 $ 2.56 $ 2.56 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.45$ 2.45 $ 2.45 24-satna najviša cijena $ 2.56$ 2.56 $ 2.56 Najviša cijena ikada $ 3.41$ 3.41 $ 3.41 Najniža cijena $ 1.25$ 1.25 $ 1.25 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -3.99% Promjena cijene (7D) -9.53% Promjena cijene (7D) -9.53%

Aster Staked CAKE (ASCAKE) cijena u stvarnom vremenu je $2.45. Tijekom protekla 24 sata, ASCAKEtrgovalo je između najniže cijene $ 2.45 i najviše cijene $ 2.56, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASCAKE je $ 3.41, dok je najniža cijena svih vremena $ 1.25.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASCAKE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -3.99% u posljednjih 24 sata i -9.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aster Staked CAKE (ASCAKE)

Tržišna kapitalizacija $ 338.57K$ 338.57K $ 338.57K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 338.57K$ 338.57K $ 338.57K Količina u optjecaju 138.16K 138.16K 138.16K Ukupna količina 138,163.6423264466 138,163.6423264466 138,163.6423264466

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aster Staked CAKE je $ 338.57K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASCAKE je 138.16K, s ukupnom količinom od 138163.6423264466. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 338.57K.