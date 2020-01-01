Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Aster Staked BNB (ASBNB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Aster Staked BNB (ASBNB) Informacije Aster is a decentralized perpetual exchange built for everyone. It offers MEV-free, one-click trading with up to 1001x leverage in Simple Mode, and full-featured, pro-grade tools in Pro Mode. Backed by YZi Labs, Aster is building the future of DeFi: fast, flexible, and community-first. Aster's asBNB is a BNB liquid staking derivative that accrue rewards from Binance Launchpools, HODLer airdrops and Megadrops. Službena web stranica: https://www.asterdex.com/en/earn Bijela knjiga: https://docs.asterdex.com/product/aster-earn/earn/mint-asbnb Kupi ASBNB odmah!

Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Aster Staked BNB (ASBNB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 241.89M $ 241.89M $ 241.89M Ukupna količina: $ 269.89K $ 269.89K $ 269.89K Količina u optjecaju: $ 269.89K $ 269.89K $ 269.89K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 241.89M $ 241.89M $ 241.89M Povijesni maksimum: $ 947.49 $ 947.49 $ 947.49 Povijesni minimum: $ 326.84 $ 326.84 $ 326.84 Trenutna cijena: $ 896.26 $ 896.26 $ 896.26 Saznajte više o cijeni Aster Staked BNB (ASBNB)

Aster Staked BNB (ASBNB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Aster Staked BNB (ASBNB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASBNB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASBNB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASBNB tokena, istražite ASBNB cijenu tokena uživo!

ASBNB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ASBNB? Naša ASBNB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ASBNB predviđanje cijene tokena odmah!

