Aster Staked BNB (ASBNB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 886.08 $ 886.08 $ 886.08 24-satna najniža cijena $ 911.47 $ 911.47 $ 911.47 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 886.08$ 886.08 $ 886.08 24-satna najviša cijena $ 911.47$ 911.47 $ 911.47 Najviša cijena ikada $ 947.49$ 947.49 $ 947.49 Najniža cijena $ 326.84$ 326.84 $ 326.84 Promjena cijene (1H) +0.11% Promjena cijene (1D) -0.61% Promjena cijene (7D) +1.72% Promjena cijene (7D) +1.72%

Aster Staked BNB (ASBNB) cijena u stvarnom vremenu je $904.23. Tijekom protekla 24 sata, ASBNBtrgovalo je između najniže cijene $ 886.08 i najviše cijene $ 911.47, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASBNB je $ 947.49, dok je najniža cijena svih vremena $ 326.84.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASBNB se promijenio za +0.11% u posljednjih sat vremena, -0.61% u posljednjih 24 sata i +1.72% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Aster Staked BNB (ASBNB)

Tržišna kapitalizacija $ 245.21M$ 245.21M $ 245.21M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 245.21M$ 245.21M $ 245.21M Količina u optjecaju 271.18K 271.18K 271.18K Ukupna količina 271,178.1976583203 271,178.1976583203 271,178.1976583203

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aster Staked BNB je $ 245.21M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASBNB je 271.18K, s ukupnom količinom od 271178.1976583203. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 245.21M.