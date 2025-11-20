Assteroid Cijena danas

Trenutačna cijena Assteroid (ASSTEROID) danas je $ 0.0007973, s promjenom od 8.78% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ASSTEROID u USD je $ 0.0007973 po ASSTEROID.

Assteroid trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 79,730, s količinom u optjecaju od 100.00M ASSTEROID. Tijekom posljednja 24 sata, ASSTEROID trgovao je između $ 0.0006387 (niska) i $ 0.0008572 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00437272, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.0006387.

U kratkoročnim performansama, ASSTEROID se kretao -0.88% u posljednjem satu i -33.32% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Assteroid (ASSTEROID)

Tržišna kapitalizacija $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 79.73K$ 79.73K $ 79.73K Količina u optjecaju 100.00M 100.00M 100.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

