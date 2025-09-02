Assimilate (SIM) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00132899 - $ 0.00149574
24-satna najniža cijena $ 0.00132899
24-satna najviša cijena $ 0.00149574
Najviša cijena ikada $ 0.085241
Najniža cijena $ 0.00123151
Promjena cijene (1H) -0.32%
Promjena cijene (1D) -5.07%
Promjena cijene (7D) -11.92%

Assimilate (SIM) cijena u stvarnom vremenu je $0.00141908. Tijekom protekla 24 sata, SIMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00132899 i najviše cijene $ 0.00149574, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena SIM je $ 0.085241, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00123151.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, SIM se promijenio za -0.32% u posljednjih sat vremena, -5.07% u posljednjih 24 sata i -11.92% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Assimilate (SIM)

Tržišna kapitalizacija $ 114.77K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 126.12K
Količina u optjecaju 80.89M
Ukupna količina 88,888,888.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Assimilate je $ 114.77K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SIM je 80.89M, s ukupnom količinom od 88888888.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 126.12K.