AssetMantle Cijena danas

Trenutačna cijena AssetMantle (MNTL) danas je --, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije MNTL u USD je -- po MNTL.

AssetMantle trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 192,860, s količinom u optjecaju od 2.31B MNTL. Tijekom posljednja 24 sata, MNTL trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.831444, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, MNTL se kretao -- u posljednjem satu i -24.49% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu AssetMantle (MNTL)

Tržišna kapitalizacija $ 192.86K$ 192.86K $ 192.86K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 193.73K$ 193.73K $ 193.73K Količina u optjecaju 2.31B 2.31B 2.31B Ukupna količina 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571 2,319,003,164.752571

Trenutačna tržišna kapitalizacija AssetMantle je $ 192.86K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju MNTL je 2.31B, s ukupnom količinom od 2319003164.752571. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 193.73K.