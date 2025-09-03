ASSAI (ASSAI) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.04886133$ 0.04886133 $ 0.04886133 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +1.50% Promjena cijene (1D) +2.10% Promjena cijene (7D) +2.43% Promjena cijene (7D) +2.43%

ASSAI (ASSAI) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASSAItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASSAI je $ 0.04886133, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASSAI se promijenio za +1.50% u posljednjih sat vremena, +2.10% u posljednjih 24 sata i +2.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASSAI (ASSAI)

Tržišna kapitalizacija $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 19.51K$ 19.51K $ 19.51K Količina u optjecaju 999.85M 999.85M 999.85M Ukupna količina 999,852,948.183255 999,852,948.183255 999,852,948.183255

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASSAI je $ 19.51K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASSAI je 999.85M, s ukupnom količinom od 999852948.183255. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.51K.