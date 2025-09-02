AskTianAI (TIAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00179474$ 0.00179474 $ 0.00179474 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.25% Promjena cijene (1D) -5.59% Promjena cijene (7D) -26.66% Promjena cijene (7D) -26.66%

AskTianAI (TIAN) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, TIANtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena TIAN je $ 0.00179474, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, TIAN se promijenio za -0.25% u posljednjih sat vremena, -5.59% u posljednjih 24 sata i -26.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AskTianAI (TIAN)

Tržišna kapitalizacija $ 188.17K$ 188.17K $ 188.17K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 348.59K$ 348.59K $ 348.59K Količina u optjecaju 539.82M 539.82M 539.82M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AskTianAI je $ 188.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju TIAN je 539.82M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 348.59K.