AskNoel (NOEL) Informacije AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place. Službena web stranica: https://asknoel.ai Kupi NOEL odmah!

AskNoel (NOEL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AskNoel (NOEL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 289.26K $ 289.26K $ 289.26K Ukupna količina: $ 894.12M $ 894.12M $ 894.12M Količina u optjecaju: $ 294.12M $ 294.12M $ 294.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 879.33K $ 879.33K $ 879.33K Povijesni maksimum: $ 0.0030829 $ 0.0030829 $ 0.0030829 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00098346 $ 0.00098346 $ 0.00098346 Saznajte više o cijeni AskNoel (NOEL)

AskNoel (NOEL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AskNoel (NOEL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOEL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOEL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOEL tokena, istražite NOEL cijenu tokena uživo!

