AskNoel Cijena (NOEL)

1 NOEL u USD cijena uživo:

$0.00098346
$0.00098346
0.00%1D
Grafikon aktualnih cijena AskNoel (NOEL)
AskNoel (NOEL) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

AskNoel (NOEL) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, NOELtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOEL je $ 0.0030829, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOEL se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i 0.00% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AskNoel (NOEL)

Trenutačna tržišna kapitalizacija AskNoel je $ 289.26K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju NOEL je 294.12M, s ukupnom količinom od 894123332.5941359. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 879.33K.

AskNoel (NOEL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AskNoel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AskNoel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AskNoel u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AskNoel u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 00.00%
60 dana$ 00.00%
90 dana$ 0--

Što je AskNoel (NOEL)

AskNoel is an AI-powered crypto assistant built to help users navigate the crypto space efficiently. It provides instant answers, real-time market data, and the latest news while enabling users to discover new tokens early, track whale movements, stake Noel for rewards, and securely manage crypto assets. Additionally, AskNoel offers educational activities in blockchain to promote learning—all in one place.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta.

Službena web-stranica

AskNoel Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AskNoel (NOEL) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AskNoel (NOEL) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AskNoel.

Provjerite AskNoel predviđanje cijene sada!

NOEL u lokalnim valutama

AskNoel (NOEL) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AskNoel (NOEL) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOEL opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AskNoel (NOEL)

Koliko AskNoel (NOEL) vrijedi danas?
Cijena NOEL uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOEL u USD?
Trenutačna cijena NOEL u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AskNoel?
Tržišna kapitalizacija za NOEL je $ 289.26K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOEL?
Količina u optjecaju za NOEL je 294.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOEL?
NOEL je postigao ATH cijenu od 0.0030829 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOEL?
NOEL je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOEL?
24-satni obujam trgovanja za NOEL je -- USD.
Hoće li NOEL još narasti ove godine?
NOEL mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOEL predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.