AskJimmy (ASKJ) Informacije AskJimmy is a platform for AI agents focused on finance and trading. The primary goal of this protocol is to create the first decentralized multi-strategies hedge-funds run by autonomous agents. Službena web stranica: https://www.askjimmy.xyz/ Kupi ASKJ odmah!

AskJimmy (ASKJ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AskJimmy (ASKJ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 365.51K $ 365.51K $ 365.51K Ukupna količina: $ 999.99M $ 999.99M $ 999.99M Količina u optjecaju: $ 439.79M $ 439.79M $ 439.79M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 831.08K $ 831.08K $ 831.08K Povijesni maksimum: $ 0.02828179 $ 0.02828179 $ 0.02828179 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00083009 $ 0.00083009 $ 0.00083009 Saznajte više o cijeni AskJimmy (ASKJ)

AskJimmy (ASKJ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AskJimmy (ASKJ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASKJ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASKJ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASKJ tokena, istražite ASKJ cijenu tokena uživo!

