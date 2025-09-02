AskJimmy (ASKJ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02828179$ 0.02828179 $ 0.02828179 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.00% Promjena cijene (1D) -2.53% Promjena cijene (7D) -4.53% Promjena cijene (7D) -4.53%

AskJimmy (ASKJ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASKJtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASKJ je $ 0.02828179, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASKJ se promijenio za +0.00% u posljednjih sat vremena, -2.53% u posljednjih 24 sata i -4.53% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AskJimmy (ASKJ)

Tržišna kapitalizacija $ 370.07K$ 370.07K $ 370.07K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 843.01K$ 843.01K $ 843.01K Količina u optjecaju 438.98M 438.98M 438.98M Ukupna količina 999,994,060.1344141 999,994,060.1344141 999,994,060.1344141

Trenutačna tržišna kapitalizacija AskJimmy je $ 370.07K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASKJ je 438.98M, s ukupnom količinom od 999994060.1344141. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 843.01K.