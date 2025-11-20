ask the Sandwich by Virtuals Cijena danas

Trenutačna cijena ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH) danas je $ 0.00002475, s promjenom od 1.32% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije SANWCH u USD je $ 0.00002475 po SANWCH.

ask the Sandwich by Virtuals trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 24,776, s količinom u optjecaju od 999.44M SANWCH. Tijekom posljednja 24 sata, SANWCH trgovao je između $ 0.00002317 (niska) i $ 0.00002538 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00007472, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00001659.

U kratkoročnim performansama, SANWCH se kretao -0.44% u posljednjem satu i -13.57% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu ask the Sandwich by Virtuals (SANWCH)

Tržišna kapitalizacija $ 24.78K$ 24.78K $ 24.78K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.78K$ 24.78K $ 24.78K Količina u optjecaju 999.44M 999.44M 999.44M Ukupna količina 999,436,564.553854 999,436,564.553854 999,436,564.553854

Trenutačna tržišna kapitalizacija ask the Sandwich by Virtuals je $ 24.78K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju SANWCH je 999.44M, s ukupnom količinom od 999436564.553854. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.78K.