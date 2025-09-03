ASIAN MOTHER (IRENE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.0015158$ 0.0015158 $ 0.0015158 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) +6.51% Promjena cijene (7D) +6.51%

ASIAN MOTHER (IRENE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, IRENEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena IRENE je $ 0.0015158, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, IRENE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +6.51% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASIAN MOTHER (IRENE)

Tržišna kapitalizacija $ 23.27K$ 23.27K $ 23.27K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 23.27K$ 23.27K $ 23.27K Količina u optjecaju 998.87M 998.87M 998.87M Ukupna količina 998,866,313.957185 998,866,313.957185 998,866,313.957185

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASIAN MOTHER je $ 23.27K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju IRENE je 998.87M, s ukupnom količinom od 998866313.957185. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 23.27K.