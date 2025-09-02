Više o ASIA

ASIA Informacije o cijeni

ASIA Službena web stranica

ASIA Tokenomija

ASIA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Asia Coin Logotip

Asia Coin Cijena (ASIA)

Neuvršten

1 ASIA u USD cijena uživo:

$0.04741137
$0.04741137$0.04741137
-0.10%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Asia Coin (ASIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:03:27 (UTC+8)

Asia Coin (ASIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.04719676
$ 0.04719676$ 0.04719676
24-satna najniža cijena
$ 0.04758351
$ 0.04758351$ 0.04758351
24-satna najviša cijena

$ 0.04719676
$ 0.04719676$ 0.04719676

$ 0.04758351
$ 0.04758351$ 0.04758351

$ 1.32
$ 1.32$ 1.32

$ 0.03091888
$ 0.03091888$ 0.03091888

-0.02%

-0.14%

+0.34%

+0.34%

Asia Coin (ASIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.04741137. Tijekom protekla 24 sata, ASIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04719676 i najviše cijene $ 0.04758351, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASIA je $ 1.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03091888.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASIA se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i +0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Asia Coin (ASIA)

$ 2.37M
$ 2.37M$ 2.37M

--
----

$ 4.74M
$ 4.74M$ 4.74M

50.00M
50.00M 50.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Asia Coin je $ 2.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASIA je 50.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.74M.

Asia Coin (ASIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Asia Coin u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Asia Coin u USD iznosila je $ +0.0004863410.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Asia Coin u USD iznosila je $ -0.0048296824.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Asia Coin u USD iznosila je $ -0.05995039656020231.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0-0.14%
30 dana$ +0.0004863410+1.03%
60 dana$ -0.0048296824-10.18%
90 dana$ -0.05995039656020231-55.83%

Što je Asia Coin (ASIA)

Asia Coin(ASIA) is the native token (ERC20) of Asia Exchange and aiming to be widely used in Asian markets among Diamonds,Gold and Crypto dealers. AsiaX Team is now offering crypto trading combined with 360,000+ loose diamonds stock search engine . AsiaEx-instant crypto exchange designed for secure level of protection ensuring complete anonymity. Online Diamond Exchange-crypto to diamonds solution allowing major cryptocurrencies to be exchanged to certified stones with a laser inscription of a unique ID. Users are able to list certified diamonds for sale once verified as vendors. Asia Coin is now available on a few major exchanges such as Uniswap, ,SushiSwap,P2PB2B,Coinsbit,IndoEx and Waves Exchange. Circulating Supply:19,100,100 ASIA Max Supply:100,000,000 ASIA

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Asia Coin (ASIA)

Službena web-stranica

Asia Coin Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Asia Coin (ASIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Asia Coin (ASIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Asia Coin.

Provjerite Asia Coin predviđanje cijene sada!

ASIA u lokalnim valutama

Asia Coin (ASIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Asia Coin (ASIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Asia Coin (ASIA)

Koliko Asia Coin (ASIA) vrijedi danas?
Cijena ASIA uživo u USD je 0.04741137 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASIA u USD?
Trenutačna cijena ASIA u USD je $ 0.04741137. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Asia Coin?
Tržišna kapitalizacija za ASIA je $ 2.37M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASIA?
Količina u optjecaju za ASIA je 50.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASIA?
ASIA je postigao ATH cijenu od 1.32 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASIA?
ASIA je vidio ATL cijenu od 0.03091888 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASIA?
24-satni obujam trgovanja za ASIA je -- USD.
Hoće li ASIA još narasti ove godine?
ASIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:03:27 (UTC+8)

Asia Coin (ASIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.