Asia Coin (ASIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.04719676 $ 0.04719676 $ 0.04719676 24-satna najniža cijena $ 0.04758351 $ 0.04758351 $ 0.04758351 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.04719676$ 0.04719676 $ 0.04719676 24-satna najviša cijena $ 0.04758351$ 0.04758351 $ 0.04758351 Najviša cijena ikada $ 1.32$ 1.32 $ 1.32 Najniža cijena $ 0.03091888$ 0.03091888 $ 0.03091888 Promjena cijene (1H) -0.02% Promjena cijene (1D) -0.14% Promjena cijene (7D) +0.34% Promjena cijene (7D) +0.34%

Asia Coin (ASIA) cijena u stvarnom vremenu je $0.04741137. Tijekom protekla 24 sata, ASIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04719676 i najviše cijene $ 0.04758351, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASIA je $ 1.32, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03091888.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASIA se promijenio za -0.02% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i +0.34% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Asia Coin (ASIA)

Tržišna kapitalizacija $ 2.37M$ 2.37M $ 2.37M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 4.74M$ 4.74M $ 4.74M Količina u optjecaju 50.00M 50.00M 50.00M Ukupna količina 100,000,000.0 100,000,000.0 100,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Asia Coin je $ 2.37M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASIA je 50.00M, s ukupnom količinom od 100000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.74M.