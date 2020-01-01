AshSwap (ASH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AshSwap (ASH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AshSwap (ASH) Informacije Given AshSwap is a stable-swap on the Elrond Network and adapts the token model of Curve Finance, the ASH token functions very similarly to CRV, at least at this stage. So people can stake ASH to receive veASH. With veASH users can: Boost yields in the farms

Earn part of the trading fees of the exchange

Gain voting right in ASH DAO Službena web stranica: https://ashswap.io Bijela knjiga: https://docs.ashswap.io/getting-started/introduction Kupi ASH odmah!

AshSwap (ASH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AshSwap (ASH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 885.96K $ 885.96K $ 885.96K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 414.89M $ 414.89M $ 414.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.14M $ 2.14M $ 2.14M Povijesni maksimum: $ 0.120014 $ 0.120014 $ 0.120014 Povijesni minimum: $ 0.0019391 $ 0.0019391 $ 0.0019391 Trenutna cijena: $ 0.00213522 $ 0.00213522 $ 0.00213522 Saznajte više o cijeni AshSwap (ASH)

AshSwap (ASH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AshSwap (ASH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASH tokena, istražite ASH cijenu tokena uživo!

ASH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ASH? Naša ASH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ASH predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!