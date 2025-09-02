AshSwap (ASH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00214756 $ 0.00214756 $ 0.00214756 24-satna najniža cijena $ 0.00225432 $ 0.00225432 $ 0.00225432 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00214756$ 0.00214756 $ 0.00214756 24-satna najviša cijena $ 0.00225432$ 0.00225432 $ 0.00225432 Najviša cijena ikada $ 0.120014$ 0.120014 $ 0.120014 Najniža cijena $ 0.0019391$ 0.0019391 $ 0.0019391 Promjena cijene (1H) -0.37% Promjena cijene (1D) -0.67% Promjena cijene (7D) -1.97% Promjena cijene (7D) -1.97%

AshSwap (ASH) cijena u stvarnom vremenu je $0.00222837. Tijekom protekla 24 sata, ASHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00214756 i najviše cijene $ 0.00225432, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASH je $ 0.120014, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0019391.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASH se promijenio za -0.37% u posljednjih sat vremena, -0.67% u posljednjih 24 sata i -1.97% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AshSwap (ASH)

Tržišna kapitalizacija $ 925.48K$ 925.48K $ 925.48K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 2.23M$ 2.23M $ 2.23M Količina u optjecaju 414.89M 414.89M 414.89M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AshSwap je $ 925.48K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASH je 414.89M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 2.23M.