Asha (ASHA) Informacije o cijeni (USD)

24-satna najniža cijena $ 0.00006169
24-satna najviša cijena $ 0.00006499
Najviša cijena ikada $ 0.00359662
Najniža cijena $ 0.00005813
Promjena cijene (1H) -0.66%
Promjena cijene (1D) +1.23%
Promjena cijene (7D) +3.32%

Asha (ASHA) cijena u stvarnom vremenu je $0.00006381. Tijekom protekla 24 sata, ASHAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00006169 i najviše cijene $ 0.00006499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASHA je $ 0.00359662, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00005813.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASHA se promijenio za -0.66% u posljednjih sat vremena, +1.23% u posljednjih 24 sata i +3.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Asha (ASHA)

Tržišna kapitalizacija $ 54.46K
Obujam (24 sata) --
Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 63.18K
Količina u optjecaju 861.83M
Ukupna količina 999,795,054.524978

Trenutačna tržišna kapitalizacija Asha je $ 54.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASHA je 861.83M, s ukupnom količinom od 999795054.524978. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 63.18K.