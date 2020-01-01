ASCIA (ASCIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ASCIA (ASCIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ASCIA (ASCIA) Informacije Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form. Službena web stranica: https://ascia.ai/ Bijela knjiga: https://docs.ascia.ai/ Kupi ASCIA odmah!

ASCIA (ASCIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ASCIA (ASCIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.74K $ 8.74K $ 8.74K Ukupna količina: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M Količina u optjecaju: $ 999.02M $ 999.02M $ 999.02M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.74K $ 8.74K $ 8.74K Povijesni maksimum: $ 0 $ 0 $ 0 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ASCIA (ASCIA)

ASCIA (ASCIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ASCIA (ASCIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ASCIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ASCIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ASCIA tokena, istražite ASCIA cijenu tokena uživo!

ASCIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ASCIA? Naša ASCIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ASCIA predviđanje cijene tokena odmah!

