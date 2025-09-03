Više o ASCIA

ASCIA Informacije o cijeni

ASCIA Bijela knjiga

ASCIA Službena web stranica

ASCIA Tokenomija

ASCIA Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ASCIA Logotip

ASCIA Cijena (ASCIA)

Neuvršten

1 ASCIA u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ASCIA (ASCIA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:29:55 (UTC+8)

ASCIA (ASCIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+4.43%

+4.43%

ASCIA (ASCIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ASCIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASCIA je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASCIA se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i +4.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ASCIA (ASCIA)

$ 8.61K
$ 8.61K$ 8.61K

--
----

$ 8.61K
$ 8.61K$ 8.61K

999.02M
999.02M 999.02M

999,019,834.557702
999,019,834.557702 999,019,834.557702

Trenutačna tržišna kapitalizacija ASCIA je $ 8.61K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASCIA je 999.02M, s ukupnom količinom od 999019834.557702. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.61K.

ASCIA (ASCIA) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ASCIA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ASCIA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ASCIA u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ASCIA u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ 0+20.95%
60 dana$ 0+7.53%
90 dana$ 0--

Što je ASCIA (ASCIA)

Ascia AI is a platform that makes it simple and enjoyable to create ASCII art. Designed for artists, crypto project creators, or business owners who want to make their ideas a reality. The platform offers tools to create unique ASCII images, build videos, and launch tokens using the official solana agent kit. With the simple tools and endless creative possibilities, it allows creators to create exactly what they want in ASCII form.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ASCIA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ASCIA (ASCIA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ASCIA (ASCIA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ASCIA.

Provjerite ASCIA predviđanje cijene sada!

ASCIA u lokalnim valutama

ASCIA (ASCIA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ASCIA (ASCIA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASCIA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ASCIA (ASCIA)

Koliko ASCIA (ASCIA) vrijedi danas?
Cijena ASCIA uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASCIA u USD?
Trenutačna cijena ASCIA u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ASCIA?
Tržišna kapitalizacija za ASCIA je $ 8.61K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASCIA?
Količina u optjecaju za ASCIA je 999.02M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASCIA?
ASCIA je postigao ATH cijenu od 0 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASCIA?
ASCIA je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASCIA?
24-satni obujam trgovanja za ASCIA je -- USD.
Hoće li ASCIA još narasti ove godine?
ASCIA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASCIA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 04:29:55 (UTC+8)

ASCIA (ASCIA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.