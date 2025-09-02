AS Roma Fan Token (ASR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 2.36 $ 2.36 $ 2.36 24-satna najniža cijena $ 2.57 $ 2.57 $ 2.57 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 2.36$ 2.36 $ 2.36 24-satna najviša cijena $ 2.57$ 2.57 $ 2.57 Najviša cijena ikada $ 26.64$ 26.64 $ 26.64 Najniža cijena $ 0.965551$ 0.965551 $ 0.965551 Promjena cijene (1H) -1.12% Promjena cijene (1D) -4.56% Promjena cijene (7D) -12.94% Promjena cijene (7D) -12.94%

AS Roma Fan Token (ASR) cijena u stvarnom vremenu je $2.4. Tijekom protekla 24 sata, ASRtrgovalo je između najniže cijene $ 2.36 i najviše cijene $ 2.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASR je $ 26.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.965551.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASR se promijenio za -1.12% u posljednjih sat vremena, -4.56% u posljednjih 24 sata i -12.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AS Roma Fan Token (ASR)

Tržišna kapitalizacija $ 18.73M$ 18.73M $ 18.73M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 24.03M$ 24.03M $ 24.03M Količina u optjecaju 7.79M 7.79M 7.79M Ukupna količina 9,995,000.0 9,995,000.0 9,995,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AS Roma Fan Token je $ 18.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASR je 7.79M, s ukupnom količinom od 9995000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.03M.