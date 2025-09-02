Više o ASR

AS Roma Fan Token Logotip

AS Roma Fan Token Cijena (ASR)

Neuvršten

1 ASR u USD cijena uživo:

$2.4
$2.4$2.4
-4.50%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena AS Roma Fan Token (ASR)
AS Roma Fan Token (ASR) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 2.36
$ 2.36$ 2.36
24-satna najniža cijena
$ 2.57
$ 2.57$ 2.57
24-satna najviša cijena

$ 2.36
$ 2.36$ 2.36

$ 2.57
$ 2.57$ 2.57

$ 26.64
$ 26.64$ 26.64

$ 0.965551
$ 0.965551$ 0.965551

-1.12%

-4.56%

-12.94%

-12.94%

AS Roma Fan Token (ASR) cijena u stvarnom vremenu je $2.4. Tijekom protekla 24 sata, ASRtrgovalo je između najniže cijene $ 2.36 i najviše cijene $ 2.57, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ASR je $ 26.64, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.965551.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ASR se promijenio za -1.12% u posljednjih sat vremena, -4.56% u posljednjih 24 sata i -12.94% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AS Roma Fan Token (ASR)

$ 18.73M
$ 18.73M$ 18.73M

--
----

$ 24.03M
$ 24.03M$ 24.03M

7.79M
7.79M 7.79M

9,995,000.0
9,995,000.0 9,995,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija AS Roma Fan Token je $ 18.73M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ASR je 7.79M, s ukupnom količinom od 9995000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 24.03M.

AS Roma Fan Token (ASR) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz AS Roma Fan Token u USD iznosila je $ -0.115090396514552.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz AS Roma Fan Token u USD iznosila je $ -1.2584872800.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz AS Roma Fan Token u USD iznosila je $ +0.1637498400.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz AS Roma Fan Token u USD iznosila je $ +0.2781154588100026.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.115090396514552-4.56%
30 dana$ -1.2584872800-52.43%
60 dana$ +0.1637498400+6.82%
90 dana$ +0.2781154588100026+13.11%

Što je AS Roma Fan Token (ASR)

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs AS Roma Fan Token (ASR)

Službena web-stranica

AS Roma Fan Token Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AS Roma Fan Token (ASR) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AS Roma Fan Token (ASR) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AS Roma Fan Token.

Provjerite AS Roma Fan Token predviđanje cijene sada!

ASR u lokalnim valutama

AS Roma Fan Token (ASR) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AS Roma Fan Token (ASR) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ASR opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AS Roma Fan Token (ASR)

Koliko AS Roma Fan Token (ASR) vrijedi danas?
Cijena ASR uživo u USD je 2.4 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ASR u USD?
Trenutačna cijena ASR u USD je $ 2.4. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AS Roma Fan Token?
Tržišna kapitalizacija za ASR je $ 18.73M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ASR?
Količina u optjecaju za ASR je 7.79M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ASR?
ASR je postigao ATH cijenu od 26.64 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ASR?
ASR je vidio ATL cijenu od 0.965551 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ASR?
24-satni obujam trgovanja za ASR je -- USD.
Hoće li ASR još narasti ove godine?
ASR mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ASR predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AS Roma Fan Token (ASR) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

