Aryoshin Cijena danas

Trenutačna cijena Aryoshin (ARY) danas je --, s promjenom od 2.39% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARY u USD je -- po ARY.

Aryoshin trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 15,887.79, s količinom u optjecaju od 980.80B ARY. Tijekom posljednja 24 sata, ARY trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, ARY se kretao +0.00% u posljednjem satu i -30.53% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aryoshin (ARY)

Tržišna kapitalizacija $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 15.89K$ 15.89K $ 15.89K Količina u optjecaju 980.80B 980.80B 980.80B Ukupna količina 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364 980,798,920,511.1364

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aryoshin je $ 15.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARY je 980.80B, s ukupnom količinom od 980798920511.1364. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.89K.