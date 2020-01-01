arXiv (ARXIV) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u arXiv (ARXIV), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

arXiv (ARXIV) Informacije arXiv Terminal is a series of AI agents that aims to help manking navigate and synthesize insights from the growing volume of scientific literature. The system would process research papers across different fields, identify potential connections between findings, and suggest new research directions based on patterns in existing work. By combining machine learning with knowledge representation techniques, it seeks to assist human scientists in managing information overload and discovering cross-disciplinary insights. Službena web stranica: https://www.arxiv.sh/ Bijela knjiga: https://www.arxiv.sh/whitepaper Kupi ARXIV odmah!

arXiv (ARXIV) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za arXiv (ARXIV), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 50.60K $ 50.60K $ 50.60K Ukupna količina: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M Količina u optjecaju: $ 999.82M $ 999.82M $ 999.82M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.60K $ 50.60K $ 50.60K Povijesni maksimum: $ 0.01506677 $ 0.01506677 $ 0.01506677 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni arXiv (ARXIV)

arXiv (ARXIV) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike arXiv (ARXIV) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARXIV tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARXIV tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARXIV tokena, istražite ARXIV cijenu tokena uživo!

ARXIV Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARXIV? Naša ARXIV stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARXIV predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!