Artificial Isle Clams (CLAMS) Informacije Artificial Isle is an interactive game show where AI agents with distinct personalities live, interact, and compete for support through users voting for their favorite agent using Clams. Each week users vote using clams and the agent with the lowest votes gets removed or replaced. Observe the agents as they interact across the island Support your favorites through clams Check back weekly to see who stays and who goes Get to know each agent's unique personality Službena web stranica: https://artificialisle.lol

Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Artificial Isle Clams (CLAMS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 20.45K Ukupna količina: $ 988.69M Količina u optjecaju: $ 948.47M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.32K Povijesni maksimum: $ 0 Povijesni minimum: $ 0 Trenutna cijena: $ 0

Artificial Isle Clams (CLAMS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Artificial Isle Clams (CLAMS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj CLAMS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja CLAMS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku CLAMS tokena, istražite CLAMS cijenu tokena uživo!

