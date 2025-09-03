Artificial Isle Clams (CLAMS) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0$ 0 $ 0 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +0.57% Promjena cijene (7D) +2.18% Promjena cijene (7D) +2.18%

Artificial Isle Clams (CLAMS) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, CLAMStrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena CLAMS je $ 0, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, CLAMS se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +0.57% u posljednjih 24 sata i +2.18% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Artificial Isle Clams (CLAMS)

Tržišna kapitalizacija $ 19.47K$ 19.47K $ 19.47K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 20.29K$ 20.29K $ 20.29K Količina u optjecaju 948.47M 948.47M 948.47M Ukupna količina 988,686,251.506559 988,686,251.506559 988,686,251.506559

Trenutačna tržišna kapitalizacija Artificial Isle Clams je $ 19.47K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju CLAMS je 948.47M, s ukupnom količinom od 988686251.506559. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.29K.