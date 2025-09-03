Više o AII

Artificial idiot Logotip

Artificial idiot Cijena (AII)

Neuvršten

1 AII u USD cijena uživo:

--
----
0.00%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Artificial idiot (AII)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:04:56 (UTC+8)

Artificial idiot (AII) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00587289
$ 0.00587289$ 0.00587289

$ 0.00001636
$ 0.00001636$ 0.00001636

--

--

-10.69%

-10.69%

Artificial idiot (AII) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003719. Tijekom protekla 24 sata, AIItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AII je $ 0.00587289, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001636.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AII se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -10.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Artificial idiot (AII)

$ 36.69K
$ 36.69K$ 36.69K

--
----

$ 36.69K
$ 36.69K$ 36.69K

986.62M
986.62M 986.62M

986,620,346.9824741
986,620,346.9824741 986,620,346.9824741

Trenutačna tržišna kapitalizacija Artificial idiot je $ 36.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AII je 986.62M, s ukupnom količinom od 986620346.9824741. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.69K.

Artificial idiot (AII) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Artificial idiot u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Artificial idiot u USD iznosila je $ +0.0000068515.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Artificial idiot u USD iznosila je $ +0.0000231959.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Artificial idiot u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0--
30 dana$ +0.0000068515+18.42%
60 dana$ +0.0000231959+62.37%
90 dana$ 0--

Što je Artificial idiot (AII)

AI Meme Token for Artificial Idiot Bot

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Artificial idiot (AII)

Službena web-stranica

Artificial idiot Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Artificial idiot (AII) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Artificial idiot (AII) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Artificial idiot.

Provjerite Artificial idiot predviđanje cijene sada!

AII u lokalnim valutama

Artificial idiot (AII) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Artificial idiot (AII) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o AII opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Artificial idiot (AII)

Koliko Artificial idiot (AII) vrijedi danas?
Cijena AII uživo u USD je 0.00003719 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena AII u USD?
Trenutačna cijena AII u USD je $ 0.00003719. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Artificial idiot?
Tržišna kapitalizacija za AII je $ 36.69K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za AII?
Količina u optjecaju za AII je 986.62M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za AII?
AII je postigao ATH cijenu od 0.00587289 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za AII?
AII je vidio ATL cijenu od 0.00001636 USD.
Koliki je obujam trgovanja za AII?
24-satni obujam trgovanja za AII je -- USD.
Hoće li AII još narasti ove godine?
AII mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte AII predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.