Artificial idiot (AII) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00587289$ 0.00587289 $ 0.00587289 Najniža cijena $ 0.00001636$ 0.00001636 $ 0.00001636 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) -- Promjena cijene (7D) -10.69% Promjena cijene (7D) -10.69%

Artificial idiot (AII) cijena u stvarnom vremenu je $0.00003719. Tijekom protekla 24 sata, AIItrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AII je $ 0.00587289, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.00001636.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AII se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, -- u posljednjih 24 sata i -10.69% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Artificial idiot (AII)

Tržišna kapitalizacija $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 36.69K$ 36.69K $ 36.69K Količina u optjecaju 986.62M 986.62M 986.62M Ukupna količina 986,620,346.9824741 986,620,346.9824741 986,620,346.9824741

Trenutačna tržišna kapitalizacija Artificial idiot je $ 36.69K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AII je 986.62M, s ukupnom količinom od 986620346.9824741. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 36.69K.