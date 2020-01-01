Artificial CZ (AICZ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Artificial CZ (AICZ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Artificial CZ (AICZ) Informacije $AICZ fuels Artificial CZ, the first AI agent launched exclusively on BNB Chain, developing an advanced ecosystem combining real-time crypto market insights, robust technical analysis tools, and experimental AI self-improvement abilities. Building an AI agent is easy; making it genuinely effective is the real challenge - this is where AICZ stands out. Agent developers will use $AICZ to integrate our plug-ins and improve their Agents. Službena web stranica: https://www.artificialcz.com/ Bijela knjiga: https://github.com/ArtificialCZ/aicz-plugin-kit Kupi AICZ odmah!

Artificial CZ (AICZ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Artificial CZ (AICZ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 222.61K $ 222.61K $ 222.61K Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 836.04M $ 836.04M $ 836.04M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 266.26K $ 266.26K $ 266.26K Povijesni maksimum: $ 0.00232264 $ 0.00232264 $ 0.00232264 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00026626 $ 0.00026626 $ 0.00026626 Saznajte više o cijeni Artificial CZ (AICZ)

Artificial CZ (AICZ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Artificial CZ (AICZ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj AICZ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja AICZ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku AICZ tokena, istražite AICZ cijenu tokena uživo!

AICZ Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide AICZ? Naša AICZ stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte AICZ predviđanje cijene tokena odmah!

