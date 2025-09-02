Artificial CZ (AICZ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.00232264$ 0.00232264 $ 0.00232264 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.82% Promjena cijene (1D) -1.12% Promjena cijene (7D) -0.52% Promjena cijene (7D) -0.52%

Artificial CZ (AICZ) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, AICZtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena AICZ je $ 0.00232264, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, AICZ se promijenio za -0.82% u posljednjih sat vremena, -1.12% u posljednjih 24 sata i -0.52% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Artificial CZ (AICZ)

Tržišna kapitalizacija $ 223.46K$ 223.46K $ 223.46K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 267.28K$ 267.28K $ 267.28K Količina u optjecaju 836.04M 836.04M 836.04M Ukupna količina 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Artificial CZ je $ 223.46K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju AICZ je 836.04M, s ukupnom količinom od 1000000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 267.28K.