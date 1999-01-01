ArthSwap (ARSW) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ArthSwap (ARSW), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ArthSwap (ARSW) Informacije ArthSwap is a one-stop Defi protocol that aspires to be the main DEX on the Astar Network. Since its successful launch in January, 2022, ArthSwap has already become the DEX with the highest TVL in the entire Polkadot ecosystem. ArthSwap has accumulated more than 100K followers on Twitter and has one of the largest and most active communities on Polkadot within three months after its launch. ArthSwap's primary functions include trading, staking, and liquidity mining, with ArthSwap itself being an IDO launchpad as well. ArthSwap also has its own Acceleration Program which is very similar in function to the Incubation Program and it is called "ArthShot". Službena web stranica: https://app.arthswap.org/

ArthSwap (ARSW) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ArthSwap (ARSW), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 37.48K $ 37.48K $ 37.48K Ukupna količina: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M Količina u optjecaju: $ 990.00M $ 990.00M $ 990.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 37.48K $ 37.48K $ 37.48K Povijesni maksimum: $ 0.02331131 $ 0.02331131 $ 0.02331131 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni ArthSwap (ARSW)

ArthSwap (ARSW) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ArthSwap (ARSW) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARSW tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARSW tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARSW tokena, istražite ARSW cijenu tokena uživo!

ARSW Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARSW? Naša ARSW stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARSW predviđanje cijene tokena odmah!

