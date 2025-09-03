ArthSwap (ARSW) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02331131$ 0.02331131 $ 0.02331131 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -0.50% Promjena cijene (1D) +0.14% Promjena cijene (7D) -3.71% Promjena cijene (7D) -3.71%

ArthSwap (ARSW) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARSWtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARSW je $ 0.02331131, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARSW se promijenio za -0.50% u posljednjih sat vremena, +0.14% u posljednjih 24 sata i -3.71% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ArthSwap (ARSW)

Tržišna kapitalizacija $ 38.06K$ 38.06K $ 38.06K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 38.06K$ 38.06K $ 38.06K Količina u optjecaju 990.00M 990.00M 990.00M Ukupna količina 990,000,000.0 990,000,000.0 990,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ArthSwap je $ 38.06K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARSW je 990.00M, s ukupnom količinom od 990000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 38.06K.