ARTH (ARTH) Informacije
ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin).
ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged.
ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability.
ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral.
ARTH (ARTH) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ARTH (ARTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
ARTH (ARTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike ARTH (ARTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ARTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ARTH tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
