ARTH (ARTH) Informacije ARTH is a next-generation digital currency known as a valuecoin in the MahaDAO protocol. ARTH is designed to tackle the depreciation of Fiat currencies and stablecoins (like US Dollar, Euro, DAI, USDT), but at the same time remain relatively stable (unlike Gold and Bitcoin). ARTH does this by being pegged to a basket of assets that represent strong hedges of each other; so that if one asset depreciates in buying power, the other appreciates because it acts as a hedge against the first asset, keeping the net buying power of the entire basket unchanged. ARTH is only minted when collateral is deposited into any one of the protocol pools. This ensures that every ARTH that is minted will always have some kind of backing to ensure its stability. ARTH is burnt when it is redeemed for its underlying collateral. Službena web stranica: https://arthcoin.com/ Kupi ARTH odmah!

ARTH (ARTH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ARTH (ARTH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 821.73K $ 821.73K $ 821.73K Ukupna količina: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K Količina u optjecaju: $ 439.91K $ 439.91K $ 439.91K FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 821.73K $ 821.73K $ 821.73K Povijesni maksimum: $ 4.49 $ 4.49 $ 4.49 Povijesni minimum: $ 0.108627 $ 0.108627 $ 0.108627 Trenutna cijena: $ 1.87 $ 1.87 $ 1.87 Saznajte više o cijeni ARTH (ARTH)

ARTH (ARTH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ARTH (ARTH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARTH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARTH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARTH tokena, istražite ARTH cijenu tokena uživo!

ARTH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARTH? Naša ARTH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARTH predviđanje cijene tokena odmah!

