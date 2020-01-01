ArQmA (ARQ) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ArQmA (ARQ), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ArQmA (ARQ) Informacije ArQmA is a decentralized public project of block chains, crypto currencies, and is fully open source. The team of programmers consists of enthusiasts who have been dealing with cryptovaults and programming for a long time. ArQmA creates a full and brilliant currency exchange platform which aims to provide more advanced features than any previously developed protocol. Službena web stranica: https://arqma.com/ Kupi ARQ odmah!

ArQmA (ARQ) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ArQmA (ARQ), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 31.70K $ 31.70K $ 31.70K Ukupna količina: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Količina u optjecaju: $ 27.34M $ 27.34M $ 27.34M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 57.98K $ 57.98K $ 57.98K Povijesni maksimum: $ 0.213168 $ 0.213168 $ 0.213168 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0.00115955 $ 0.00115955 $ 0.00115955 Saznajte više o cijeni ArQmA (ARQ)

ArQmA (ARQ) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ArQmA (ARQ) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARQ tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARQ tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARQ tokena, istražite ARQ cijenu tokena uživo!

