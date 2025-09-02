ArQmA (ARQ) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.00142016 $ 0.00142016 $ 0.00142016 24-satna najniža cijena $ 0.00143951 $ 0.00143951 $ 0.00143951 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.00142016$ 0.00142016 $ 0.00142016 24-satna najviša cijena $ 0.00143951$ 0.00143951 $ 0.00143951 Najviša cijena ikada $ 0.213168$ 0.213168 $ 0.213168 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.01% Promjena cijene (1D) -0.14% Promjena cijene (7D) -0.09% Promjena cijene (7D) -0.09%

ArQmA (ARQ) cijena u stvarnom vremenu je $0.00143706. Tijekom protekla 24 sata, ARQtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00142016 i najviše cijene $ 0.00143951, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARQ je $ 0.213168, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARQ se promijenio za +0.01% u posljednjih sat vremena, -0.14% u posljednjih 24 sata i -0.09% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ArQmA (ARQ)

Tržišna kapitalizacija $ 39.28K$ 39.28K $ 39.28K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 71.85K$ 71.85K $ 71.85K Količina u optjecaju 27.34M 27.34M 27.34M Ukupna količina 50,000,000.0 50,000,000.0 50,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ArQmA je $ 39.28K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARQ je 27.34M, s ukupnom količinom od 50000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 71.85K.