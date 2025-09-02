ARKEO (ARKEO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.02791102 $ 0.02843562 24-satna najniža cijena $ 0.02791102 24-satna najviša cijena $ 0.02843562 Najviša cijena ikada $ 0.146623 Najniža cijena $ 0.02763305 Promjena cijene (1H) -0.01% Promjena cijene (1D) +1.82% Promjena cijene (7D) -3.79%

ARKEO (ARKEO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02842473. Tijekom protekla 24 sata, ARKEOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02791102 i najviše cijene $ 0.02843562, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARKEO je $ 0.146623, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02763305.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARKEO se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +1.82% u posljednjih 24 sata i -3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ARKEO (ARKEO)

Tržišna kapitalizacija $ 598.35K$ 598.35K $ 598.35K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.44M$ 3.44M $ 3.44M Količina u optjecaju 21.05M 21.05M 21.05M Ukupna količina 120,992,625.0 120,992,625.0 120,992,625.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARKEO je $ 598.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARKEO je 21.05M, s ukupnom količinom od 120992625.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.44M.