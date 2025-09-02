Više o ARKEO

ARKEO Informacije o cijeni

ARKEO Bijela knjiga

ARKEO Službena web stranica

ARKEO Tokenomija

ARKEO Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

ARKEO Logotip

ARKEO Cijena (ARKEO)

Neuvršten

1 ARKEO u USD cijena uživo:

$0.02842473
$0.02842473$0.02842473
+1.80%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena ARKEO (ARKEO)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:18:18 (UTC+8)

ARKEO (ARKEO) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02791102
$ 0.02791102$ 0.02791102
24-satna najniža cijena
$ 0.02843562
$ 0.02843562$ 0.02843562
24-satna najviša cijena

$ 0.02791102
$ 0.02791102$ 0.02791102

$ 0.02843562
$ 0.02843562$ 0.02843562

$ 0.146623
$ 0.146623$ 0.146623

$ 0.02763305
$ 0.02763305$ 0.02763305

-0.01%

+1.82%

-3.79%

-3.79%

ARKEO (ARKEO) cijena u stvarnom vremenu je $0.02842473. Tijekom protekla 24 sata, ARKEOtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02791102 i najviše cijene $ 0.02843562, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARKEO je $ 0.146623, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.02763305.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARKEO se promijenio za -0.01% u posljednjih sat vremena, +1.82% u posljednjih 24 sata i -3.79% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu ARKEO (ARKEO)

$ 598.35K
$ 598.35K$ 598.35K

--
----

$ 3.44M
$ 3.44M$ 3.44M

21.05M
21.05M 21.05M

120,992,625.0
120,992,625.0 120,992,625.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija ARKEO je $ 598.35K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARKEO je 21.05M, s ukupnom količinom od 120992625.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.44M.

ARKEO (ARKEO) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz ARKEO u USD iznosila je $ +0.0005083.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz ARKEO u USD iznosila je $ -0.0044419894.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz ARKEO u USD iznosila je $ -0.0133244531.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz ARKEO u USD iznosila je $ -0.10812942689998848.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0005083+1.82%
30 dana$ -0.0044419894-15.62%
60 dana$ -0.0133244531-46.87%
90 dana$ -0.10812942689998848-79.18%

Što je ARKEO (ARKEO)

Arkeo is an open, decentralized marketplace that turns raw blockchain RPC bandwidth into a tradeable good. Built on the Cosmos SDK, the network pairs node operators (“providers”) with dApps, wallets, exchanges, and AI agents that require fast, censorship-resistant access to chains like Bitcoin, Ethereum, and Cosmos. Providers secure a slot in the marketplace by bonding ARKEO tokens as collateral. The bonded amount works like a performance-linked security deposit: every validated RPC call earns them ARKEO, but if their uptime or response accuracy falls below on-chain thresholds, a portion of the bond is automatically slashed and redistributed. This mechanism enforces service quality without central oversight. Consumers pay per call or through subscription bundles, choosing providers by price, latency, and reliability metrics that are published on-chain. The ARKEO token also grants governance rights over fee curves, slashing parameters, and treasury spend. By commoditizing node access and aligning incentives with transparent staking economics, Arkeo removes reliance on centralized RPC gateways such as Infura, lowers the barrier to operating independent nodes, and strengthens decentralization across the entire Web3 stack.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

ARKEO Predviđanje cijene (USD)

Koliko će ARKEO (ARKEO) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših ARKEO (ARKEO) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za ARKEO.

Provjerite ARKEO predviđanje cijene sada!

ARKEO u lokalnim valutama

ARKEO (ARKEO) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike ARKEO (ARKEO) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARKEO opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o ARKEO (ARKEO)

Koliko ARKEO (ARKEO) vrijedi danas?
Cijena ARKEO uživo u USD je 0.02842473 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARKEO u USD?
Trenutačna cijena ARKEO u USD je $ 0.02842473. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija ARKEO?
Tržišna kapitalizacija za ARKEO je $ 598.35K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARKEO?
Količina u optjecaju za ARKEO je 21.05M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARKEO?
ARKEO je postigao ATH cijenu od 0.146623 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARKEO?
ARKEO je vidio ATL cijenu od 0.02763305 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARKEO?
24-satni obujam trgovanja za ARKEO je -- USD.
Hoće li ARKEO još narasti ove godine?
ARKEO mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARKEO predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 18:18:18 (UTC+8)

ARKEO (ARKEO) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.