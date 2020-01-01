Arizona Iced Tea (99CENTS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arizona Iced Tea (99CENTS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arizona Iced Tea (99CENTS) Informacije Arizonaicedtea (99cents) is inspired from a famous beverage brand which we used to enjoy in our childhood remembering its memories that created so many joyful moments across our generations. The token is deployed on Solana network along with the support and backing from huge network of whales. It’s time to return to the essence of simplified meme coins and first beverage inspired token to $1B market cap and beyond! Free CEX listings and aggressive marketing during and after launch. Službena web stranica: https://www.99cents.dev/ Kupi 99CENTS odmah!

Arizona Iced Tea (99CENTS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arizona Iced Tea (99CENTS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 71.16K $ 71.16K $ 71.16K Povijesni maksimum: $ 0.00211841 $ 0.00211841 $ 0.00211841 Povijesni minimum: $ 0.00006052 $ 0.00006052 $ 0.00006052 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Arizona Iced Tea (99CENTS)

Arizona Iced Tea (99CENTS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arizona Iced Tea (99CENTS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj 99CENTS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja 99CENTS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku 99CENTS tokena, istražite 99CENTS cijenu tokena uživo!

99CENTS Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide 99CENTS? Naša 99CENTS stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte 99CENTS predviđanje cijene tokena odmah!

