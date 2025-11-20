Ariva Cijena danas

Trenutačna cijena Ariva (ARV) danas je $ 0.00000341, s promjenom od 3.24% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARV u USD je $ 0.00000341 po ARV.

Ariva trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 247,559, s količinom u optjecaju od 72.55B ARV. Tijekom posljednja 24 sata, ARV trgovao je između $ 0.00000235 (niska) i $ 0.00000396 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00141842, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00000235.

U kratkoročnim performansama, ARV se kretao +0.04% u posljednjem satu i +1.63% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Ariva (ARV)

Tržišna kapitalizacija $ 247.56K$ 247.56K $ 247.56K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 319.51K$ 319.51K $ 319.51K Količina u optjecaju 72.55B 72.55B 72.55B Ukupna količina 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04 93,639,999,939.04

Trenutačna tržišna kapitalizacija Ariva je $ 247.56K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARV je 72.55B, s ukupnom količinom od 93639999939.04. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 319.51K.