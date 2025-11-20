Aristo Cijena danas

Trenutačna cijena Aristo (ARISTO) danas je $ 0.00033782, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije ARISTO u USD je $ 0.00033782 po ARISTO.

Aristo trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 337,818, s količinom u optjecaju od 999.99M ARISTO. Tijekom posljednja 24 sata, ARISTO trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.00139711, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.00030903.

U kratkoročnim performansama, ARISTO se kretao -- u posljednjem satu i -24.48% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aristo (ARISTO)

Tržišna kapitalizacija $ 337.82K$ 337.82K $ 337.82K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 337.82K$ 337.82K $ 337.82K Količina u optjecaju 999.99M 999.99M 999.99M Ukupna količina 999,988,488.0 999,988,488.0 999,988,488.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aristo je $ 337.82K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARISTO je 999.99M, s ukupnom količinom od 999988488.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 337.82K.