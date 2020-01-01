Arie The Sealion (ARIE) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arie The Sealion (ARIE), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arie The Sealion (ARIE) Informacije Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen! Službena web stranica: https://www.ariethesealion.com/ Kupi ARIE odmah!

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arie The Sealion (ARIE), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 42.72K $ 42.72K $ 42.72K Ukupna količina: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M Količina u optjecaju: $ 998.98M $ 998.98M $ 998.98M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 42.72K $ 42.72K $ 42.72K Povijesni maksimum: $ 0.02311481 $ 0.02311481 $ 0.02311481 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni Arie The Sealion (ARIE)

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arie The Sealion (ARIE) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARIE tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARIE tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARIE tokena, istražite ARIE cijenu tokena uživo!

ARIE Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide ARIE? Naša ARIE stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte ARIE predviđanje cijene tokena odmah!

