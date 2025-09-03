Više o ARIE

ARIE Informacije o cijeni

ARIE Službena web stranica

ARIE Tokenomija

ARIE Prognoza cijena

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Arie The Sealion Logotip

Arie The Sealion Cijena (ARIE)

Neuvršten

1 ARIE u USD cijena uživo:

--
----
+2.90%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija. Istražite ostale tokene kotirane na MEXC Spot tržištu!
USD
Grafikon aktualnih cijena Arie The Sealion (ARIE)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:04:40 (UTC+8)

Arie The Sealion (ARIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najniža cijena
$ 0
$ 0$ 0
24-satna najviša cijena

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02311481
$ 0.02311481$ 0.02311481

$ 0
$ 0$ 0

--

+2.96%

+5.86%

+5.86%

Arie The Sealion (ARIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARIE je $ 0.02311481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i +5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arie The Sealion (ARIE)

$ 42.89K
$ 42.89K$ 42.89K

--
----

$ 42.89K
$ 42.89K$ 42.89K

999.00M
999.00M 999.00M

999,002,668.720827
999,002,668.720827 999,002,668.720827

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arie The Sealion je $ 42.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARIE je 999.00M, s ukupnom količinom od 999002668.720827. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.89K.

Arie The Sealion (ARIE) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Arie The Sealion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Arie The Sealion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Arie The Sealion u USD iznosila je $ 0.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Arie The Sealion u USD iznosila je $ 0.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ 0+2.96%
30 dana$ 0+26.40%
60 dana$ 0+26.32%
90 dana$ 0--

Što je Arie The Sealion (ARIE)

Community driven token supporting Arie The Sealion. A viral sensation,Arie the Sealion, is being supported by a cult following. Arie has amassed over 190 million views on TikTok. We want to bring attention to sea lions and give donations in support of Arie and all of the animals at the Niagara aquarium. Arie has inspired millions and we plan on keeping her shenanigans on the blockchain forever! Arie is our community’s queen!

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Arie The Sealion (ARIE)

Službena web-stranica

Arie The Sealion Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arie The Sealion (ARIE) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arie The Sealion (ARIE) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arie The Sealion.

Provjerite Arie The Sealion predviđanje cijene sada!

ARIE u lokalnim valutama

Arie The Sealion (ARIE) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arie The Sealion (ARIE) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARIE opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arie The Sealion (ARIE)

Koliko Arie The Sealion (ARIE) vrijedi danas?
Cijena ARIE uživo u USD je 0 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARIE u USD?
Trenutačna cijena ARIE u USD je $ 0. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arie The Sealion?
Tržišna kapitalizacija za ARIE je $ 42.89K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARIE?
Količina u optjecaju za ARIE je 999.00M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARIE?
ARIE je postigao ATH cijenu od 0.02311481 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARIE?
ARIE je vidio ATL cijenu od 0 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARIE?
24-satni obujam trgovanja za ARIE je -- USD.
Hoće li ARIE još narasti ove godine?
ARIE mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARIE predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-03 02:04:40 (UTC+8)

Arie The Sealion (ARIE) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-02 19:30:00Ažuriranja industrije
Linea Network DeFi TVL Reaches All-Time High, Increasing by 60.30% Over the Past Week
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.