Arie The Sealion (ARIE) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 0.02311481$ 0.02311481 $ 0.02311481 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) -- Promjena cijene (1D) +2.96% Promjena cijene (7D) +5.86% Promjena cijene (7D) +5.86%

Arie The Sealion (ARIE) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, ARIEtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARIE je $ 0.02311481, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARIE se promijenio za -- u posljednjih sat vremena, +2.96% u posljednjih 24 sata i +5.86% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arie The Sealion (ARIE)

Tržišna kapitalizacija $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 42.89K$ 42.89K $ 42.89K Količina u optjecaju 999.00M 999.00M 999.00M Ukupna količina 999,002,668.720827 999,002,668.720827 999,002,668.720827

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arie The Sealion je $ 42.89K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARIE je 999.00M, s ukupnom količinom od 999002668.720827. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 42.89K.