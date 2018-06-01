Arianee (ARIA20) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Arianee (ARIA20), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Arianee (ARIA20) Informacije Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items. Službena web stranica: https://arianee.org/ Bijela knjiga: https://www.arianee.org/wp-content/uploads/2018/06/Arianee_White_Paper_2018_EN.pdf Kupi ARIA20 odmah!

Arianee (ARIA20) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Arianee (ARIA20), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.72M $ 6.72M $ 6.72M Ukupna količina: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Količina u optjecaju: $ 107.52M $ 107.52M $ 107.52M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.49M $ 12.49M $ 12.49M Povijesni maksimum: $ 4.53 $ 4.53 $ 4.53 Povijesni minimum: $ 0.01547 $ 0.01547 $ 0.01547 Trenutna cijena: $ 0.062226 $ 0.062226 $ 0.062226 Saznajte više o cijeni Arianee (ARIA20)

Arianee (ARIA20) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Arianee (ARIA20) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj ARIA20 tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja ARIA20 tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku ARIA20 tokena, istražite ARIA20 cijenu tokena uživo!

