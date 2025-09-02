Više o ARIA20

Arianee Cijena (ARIA20)

1 ARIA20 u USD cijena uživo:

$0.069166
$0.069166
+0.30%1D
Grafikon aktualnih cijena Arianee (ARIA20)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:03:20 (UTC+8)

Arianee (ARIA20) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.061638
$ 0.061638
24-satna najniža cijena
$ 0.069339
$ 0.069339
24-satna najviša cijena

$ 0.061638
$ 0.061638

$ 0.069339
$ 0.069339

$ 4.53
$ 4.53

$ 0.01547
$ 0.01547

+0.56%

+0.38%

+7.27%

+7.27%

Arianee (ARIA20) cijena u stvarnom vremenu je $0.069166. Tijekom protekla 24 sata, ARIA20trgovalo je između najniže cijene $ 0.061638 i najviše cijene $ 0.069339, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARIA20 je $ 4.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01547.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARIA20 se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i +7.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arianee (ARIA20)

$ 7.44M
$ 7.44M

--
--

$ 13.84M
$ 13.84M

107.52M
107.52M

200,000,000.0
200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arianee je $ 7.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARIA20 je 107.52M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.84M.

Arianee (ARIA20) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Arianee u USD iznosila je $ +0.00026207.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Arianee u USD iznosila je $ +0.0227064715.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Arianee u USD iznosila je $ +0.0461393451.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Arianee u USD iznosila je $ -0.00221510345964237.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00026207+0.38%
30 dana$ +0.0227064715+32.83%
60 dana$ +0.0461393451+66.71%
90 dana$ -0.00221510345964237-3.10%

Što je Arianee (ARIA20)

Consumption behaviors are changing, new generations have a digital life of their own and the demand for data privacy is increasing. What if brands could propose a modern way of owning their creations? What if, thanks to technology, we could augment the ownership of goods? At Arianee we are building perpetual relationships between brands and owners, made of trust, respect and transparency. With the Arianee protocol, ownership is augmented and groundbreaking features are added to the most valuable items.

Arianee Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Arianee (ARIA20) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Arianee (ARIA20) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Arianee.

Provjerite Arianee predviđanje cijene sada!

ARIA20 u lokalnim valutama

Arianee (ARIA20) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Arianee (ARIA20) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o ARIA20 opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Arianee (ARIA20)

Koliko Arianee (ARIA20) vrijedi danas?
Cijena ARIA20 uživo u USD je 0.069166 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena ARIA20 u USD?
Trenutačna cijena ARIA20 u USD je $ 0.069166. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Arianee?
Tržišna kapitalizacija za ARIA20 je $ 7.44M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za ARIA20?
Količina u optjecaju za ARIA20 je 107.52M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za ARIA20?
ARIA20 je postigao ATH cijenu od 4.53 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za ARIA20?
ARIA20 je vidio ATL cijenu od 0.01547 USD.
Koliki je obujam trgovanja za ARIA20?
24-satni obujam trgovanja za ARIA20 je -- USD.
Hoće li ARIA20 još narasti ove godine?
ARIA20 mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte ARIA20 predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 17:03:20 (UTC+8)

