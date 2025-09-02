Arianee (ARIA20) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0.061638 $ 0.061638 $ 0.061638 24-satna najniža cijena $ 0.069339 $ 0.069339 $ 0.069339 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0.061638$ 0.061638 $ 0.061638 24-satna najviša cijena $ 0.069339$ 0.069339 $ 0.069339 Najviša cijena ikada $ 4.53$ 4.53 $ 4.53 Najniža cijena $ 0.01547$ 0.01547 $ 0.01547 Promjena cijene (1H) +0.56% Promjena cijene (1D) +0.38% Promjena cijene (7D) +7.27% Promjena cijene (7D) +7.27%

Arianee (ARIA20) cijena u stvarnom vremenu je $0.069166. Tijekom protekla 24 sata, ARIA20trgovalo je između najniže cijene $ 0.061638 i najviše cijene $ 0.069339, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena ARIA20 je $ 4.53, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01547.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, ARIA20 se promijenio za +0.56% u posljednjih sat vremena, +0.38% u posljednjih 24 sata i +7.27% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Arianee (ARIA20)

Tržišna kapitalizacija $ 7.44M$ 7.44M $ 7.44M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.84M$ 13.84M $ 13.84M Količina u optjecaju 107.52M 107.52M 107.52M Ukupna količina 200,000,000.0 200,000,000.0 200,000,000.0

Trenutačna tržišna kapitalizacija Arianee je $ 7.44M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju ARIA20 je 107.52M, s ukupnom količinom od 200000000.0. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 13.84M.