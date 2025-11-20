BurzaDEX+
CHZ Frenzy
Cijena Aria Premier Launch uživo danas je 0.702883 USD.APL tržišna kapitalizacija je 7,598,916 USD. Pratite ažuriranja cijene APL u USD, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više!

Više o APL

APL Informacije o cijeni

Što je APL

APL Službena web stranica

APL Tokenomija

APL Prognoza cijena

Aria Premier Launch Logotip

Aria Premier Launch Cijena (APL)

Neuvršten

1 APL u USD cijena uživo:

$0.702883
-6.30%1D
mexc
Ovi podaci o tokenima potječu od trećih strana. MEXC djeluje isključivo kao agregator informacija.
Grafikon aktualnih cijena Aria Premier Launch (APL)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 15:54:31 (UTC+8)

Aria Premier Launch Cijena danas

Trenutačna cijena Aria Premier Launch (APL) danas je $ 0.702883, s promjenom od 6.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APL u USD je $ 0.702883 po APL.

Aria Premier Launch trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,598,916, s količinom u optjecaju od 10.81M APL. Tijekom posljednja 24 sata, APL trgovao je između $ 0.669551 (niska) i $ 0.768258 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.005, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.433372.

U kratkoročnim performansama, APL se kretao 0.00% u posljednjem satu i -12.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aria Premier Launch (APL)

$ 7.60M
--
$ 7.60M
10.81M
10,811,096.65982136
Trenutačna tržišna kapitalizacija Aria Premier Launch je $ 7.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APL je 10.81M, s ukupnom količinom od 10811096.65982136. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.60M.

Aria Premier Launch Povijest cijena USD

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.669551
24-satna najniža cijena
$ 0.768258
24-satna najviša cijena

$ 0.669551
$ 0.768258
$ 1.005
$ 0.433372
0.00%

-6.39%

-12.19%

-12.19%

Aria Premier Launch (APL) Povijest cijena USD

Tijekom današnjeg dana promjena cijene iz Aria Premier Launch u USD iznosila je $ -0.0480568666370854.
U proteklih 30 dana promjena cijene iz Aria Premier Launch u USD iznosila je $ -0.1710894539.
U proteklih 60 dana promjena cijene iz Aria Premier Launch u USD iznosila je $ -0.1653597625.
U proteklih 90 dana promjena cijene iz Aria Premier Launch u USD iznosila je $ -0.1755783666922821.

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0480568666370854-6.39%
30 dana$ -0.1710894539-24.34%
60 dana$ -0.1653597625-23.52%
90 dana$ -0.1755783666922821-19.98%

Predviđanje cijena za Aria Premier Launch

Aria Premier Launch (APL) Predviđanje cijene za 2030. (za 5 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za APL u 2030. je $ -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Aria Premier Launch (APL) Predviđanje cijene za 2040. (za 15 godina)

U 2040. godini, cijena Aria Premier Launch mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od $ --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Aria Premier Launch dosegnuti u razdoblju 2025. – 2026.? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za APL predviđanje cijene za razdoblje 2025. – 2026. klikom na Aria Premier Launch Predviđanje cijene.

MEXC je vodeća burza kriptovaluta kojoj vjeruje više od 10 milijuna korisnika diljem svijeta. Poznata je kao burza s najširim izborom tokena, najbržim popisima tokena i najnižim naknadama za trgovanje na tržištu. Pridruži se MEXC platformi sada da iskusiš vrhunsku likvidnost i najkonkurentnije naknade na tržištu!

Resurs Aria Premier Launch (APL)

Službena web-stranica

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Aria Premier Launch

Koliko će 1 Aria Premier Launch vrijediti 2030. godine?
Ako bi Aria Premier Launch rastao godišnjom stopom od 5%, njegova procijenjena vrijednost mogla bi doseći oko $-- do 2026., $-- do2030., $-- do 2035. i $-- do 2040. Ove brojke ilustriraju scenarij stabilnog složenog rasta, iako će stvarna buduća cijena ovisiti o prihvaćanju na tržištu, regulatornim kretanjima i makroekonomskim uvjetima. U nastavku možete pogledati cijelu tablicu projekcija za detaljan godišnji pregled potencijalnih cijena Aria Premier Launch i očekivanog povrata ulaganja.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-20 15:54:31 (UTC+8)

Aria Premier Launch (APL) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
11-19 17:17:31Ažuriranja industrije
Yesterday, U.S. Bitcoin spot ETFs saw net outflows of $372.8 million, while Ethereum spot ETFs experienced net outflows of $74.2 million
11-19 12:49:00Ažuriranja industrije
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47Ažuriranja industrije
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44Ažuriranja industrije
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30Ažuriranja industrije
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%

Istražite više o Aria Premier Launch

