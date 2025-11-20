Aria Premier Launch Cijena danas

Trenutačna cijena Aria Premier Launch (APL) danas je $ 0.702883, s promjenom od 6.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije APL u USD je $ 0.702883 po APL.

Aria Premier Launch trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 7,598,916, s količinom u optjecaju od 10.81M APL. Tijekom posljednja 24 sata, APL trgovao je između $ 0.669551 (niska) i $ 0.768258 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 1.005, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.433372.

U kratkoročnim performansama, APL se kretao 0.00% u posljednjem satu i -12.19% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je --.

Informacije o tržištu Aria Premier Launch (APL)

Tržišna kapitalizacija $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 7.60M$ 7.60M $ 7.60M Količina u optjecaju 10.81M 10.81M 10.81M Ukupna količina 10,811,096.65982136 10,811,096.65982136 10,811,096.65982136

Trenutačna tržišna kapitalizacija Aria Premier Launch je $ 7.60M, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju APL je 10.81M, s ukupnom količinom od 10811096.65982136. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 7.60M.