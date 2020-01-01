aRIA Currency (RIA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u aRIA Currency (RIA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

aRIA Currency (RIA) Informacije Next Generation Real World Asset (RWA) Token – a Super Fast, peer 2 peer Electronic Cash System with a very low transaction fee. built on the Solana Blockchain which is known for the highest security and fastest block time. Be your own bank with full control of your digital assets. Or just hold for passive income. We will soon set up a staking and rewards website and app. This will allow for you to pay for things in the real world and stake your tokens for rewards. Službena web stranica: https://nextgen.ariacurrency.com/ Kupi RIA odmah!

aRIA Currency (RIA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za aRIA Currency (RIA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K Ukupna količina: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B Količina u optjecaju: $ 9.99B $ 9.99B $ 9.99B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.90K $ 4.90K $ 4.90K Povijesni maksimum: $ 1.011 $ 1.011 $ 1.011 Povijesni minimum: $ 0 $ 0 $ 0 Trenutna cijena: $ 0 $ 0 $ 0 Saznajte više o cijeni aRIA Currency (RIA)

aRIA Currency (RIA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike aRIA Currency (RIA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj RIA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja RIA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku RIA tokena, istražite RIA cijenu tokena uživo!

RIA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide RIA? Naša RIA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte RIA predviđanje cijene tokena odmah!

