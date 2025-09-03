aRIA Currency (RIA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata: $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najniža cijena $ 0 $ 0 $ 0 24-satna najviša cijena 24-satna najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 24-satna najviša cijena $ 0$ 0 $ 0 Najviša cijena ikada $ 1.011$ 1.011 $ 1.011 Najniža cijena $ 0$ 0 $ 0 Promjena cijene (1H) +0.94% Promjena cijene (1D) -8.21% Promjena cijene (7D) +0.40% Promjena cijene (7D) +0.40%

aRIA Currency (RIA) cijena u stvarnom vremenu je --. Tijekom protekla 24 sata, RIAtrgovalo je između najniže cijene $ 0 i najviše cijene $ 0, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena RIA je $ 1.011, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, RIA se promijenio za +0.94% u posljednjih sat vremena, -8.21% u posljednjih 24 sata i +0.40% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu aRIA Currency (RIA)

Tržišna kapitalizacija $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Obujam (24 sata) ---- -- Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 5.16K$ 5.16K $ 5.16K Količina u optjecaju 9.99B 9.99B 9.99B Ukupna količina 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162 9,988,468,331.163162

Trenutačna tržišna kapitalizacija aRIA Currency je $ 5.16K, s obujmom trgovanja u 24 sata od --. Količina u optjecaju RIA je 9.99B, s ukupnom količinom od 9988468331.163162. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.16K.