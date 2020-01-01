Argo Finance (ARGO) Tokenomika
Argo Finance (ARGO) Informacije
"Argo is the premier liquid staking protocol built on top of the Cronos blockchain that aims to unlock the value of all staked CRO and maximize the capital efficiency of CRO across the Crypto.com ecosystem.
CRO staking has been a very attractive and low-risk way of earning yields on top of your CRO holdings, offering users 10-12% APY on staked CRO. However, staked CRO are essentially locked up and inaccessible to stakers. Stakers who wish to unstake their CRO will have to wait for a 28-days unbonding period before their CRO becomes accessible again.
CRO liquid staking, on the other hand, improves capital efficiency without compromising network security. This is made possible through the issuance of bonded CRO (""bCRO"") which is a liquid staking derivative that represents your staked CRO and can be utilized across the DeFi ecosystem in Cronos to generate additional DeFi yields."
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj ARGO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja ARGO tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
